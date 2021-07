Resultados desde Puerto Vallarta Makina Boxing Promotions LLC (Courtney Frye / CEO) presentó un evento el viernes por la noche titulado “Patas Saladas” en Puerta Vallarta, Jalisco, México. El evento principal vio al prospecto de peso pluma José Antonio Sampedro (11-2, 6 KOs) de Querétaro, Querétaro, México, incomodado por el pugil local Cristian Ramón Cortés (7-21-3, 1 KOs). Fightnews.com® mencionó antes de la pelea que el récord de Cortés era engañoso porque estuvo a punto de molestar a múltiples prospectos, y fiel a su forma, Cortés ganó una decisión dividida en ocho asaltos en la Arena Coliseo Demonio Blanco Arena con la transmisión en la televisión de beIN Sports. El contundente Jhonathan García (20-1, 16 KOs) regresó al ring por primera vez en casi dos años y detuvo a Víctor Campos (6-11, 2 KOs) en la segunda ronda en una pelea de ocho asaltos superligeros. El tiempo oficial del KO fue la 1:30. Mas resultados del evento: Fabián “Huracán” Díaz (7-3, 6 KOs) TKO 1 (1:50) Jesús M ”Kiligua” Velazco (14-23-2, 6 KOs) 8 asaltos peso pluma Estefania Franco (1-4, 0 KOs) UD Laura Cubos (4-2, 0 KOs) 6 asaltos peso pluma Ángel Morales (1-0, 1, KO) KO 1 (2:10) Rafael Herrerra Amezcua (1-4, 0 KOs) 4 asaltos pesos pluma Juan J. “Pikachu” Becerra (2-0, 1 KO) KO 1 (1:12) Sigfrid Arles Diego (0-7, 0 KOs) 4 asaltos pesos pluma Juan López (10-5-1, 4 KOs) KOT 2 Jesús “Chocorol” García (1-6, 0 KOs) 4 asaltos pesos ligeros Andre Rodríguez Rayón (2-0,1 NC, 1 KO) TKO 3 (2:28) Aldo Ríos Herrera (1-2, 1 KO) 4 asaltos patas Erika Sampedro (2-1, 1 KO) TKO 3 (1:03) Carla Hernandez (0-1) 4 asaltos peso mosca ligero Zurdo Ramírez vence a Barrera en Los Angeles Díaz derrota a Fortuna por el título interino del WBC

