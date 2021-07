Díaz derrota a Fortuna por el título interino del WBC Por Miguel Maravilla en el ringside En un choque por el título interino de peso ligero del WBC Joseph “Jo Jo” Díaz Jr. (32-1-1, 15 KOs) subió a las 135 libras y ganó una decisión unánime en doce rounds sobre Javier Fortuna (36-3-1, 25 KOs) el viernes por la noche en el Banc of California Stadium en Los Ángeles. Las puntuaciones fueron 117-110, 116-111, 115-112. Los dos zurdos se midieron el uno al otro mientras pateaban con el jab perezoso en la primera ronda, Díaz y Fortuna terminaron la ronda con un breve intercambio con Fortuna conectando un recto de izquierda. Díaz acechó en la segunda ronda cuando Fortuna mostró destello. Las cosas se pusieron difíciles en la tercera ronda cuando Fortuna golpeó a Díaz detrás de la cabeza, el árbitro Raúl Caiz Jr emitió una advertencia. Momentos después, un choque de cabezas abrió un corte en el ojo izquierdo de Díaz. En el cuarto, a Díaz se le dedujo un punto por sujetar la cabeza de Fortuna hacia abajo mientras la sangre continuaba goteando por el ojo de Díaz. Díaz continuó su ataque. Fortuna salió atacando en el quinto asalto cuando Díaz empató, pero Díaz acechó y se paró a corta distancia atacando adentro. En el sexto, Díaz mantuvo la compostura con su ataque y no entró en pánico a pesar del corte, Fortuna siguió torpe. Díaz, el ex campeón del mundo y olímpico de los Estados Unidos de 2012, parecía estar más allá del punto medio en el séptimo, ya que Fortuna parecía estar cansado. Luchando adentro en la octava ronda, Díaz y Fortuna soltaron sus manos y se afianzaron cuando la pelea parecía cerrada. Fue un intercambio en el interior en el noveno, ya que Díaz presionó después y Fortuna retrocedió y se mantuvo alejado. Al final de la pelea en el décimo, Díaz conectó un corto derecho que hizo tambalear a Fortuna cuando el luchador local Díaz atacó y puso a la multitud de pie. En las rondas del campeonato, Díaz siguió cerca atacando a Fortuna. La ronda final vio a Díaz y Fortuna sin contenerse cuando los luchadores sintieron la urgencia, pero fue Díaz quien lo mejoró al asombrar a Fortuna en el último minuto. “Javier Fortuna fue un guerrero”, dijo Díaz después. “Pensé que fácilmente aterrizaría golpes al cuerpo, pero es un luchador defensivo hábil. Tiene mucho talento. Le deseo lo mejor y espero que continúe. Cuando vi el corte, esperaba que no fuera tan malo como la pelea de Tevin Farmer. No lo fue, así que simplemente dicté el ritmo a partir de ese momento. ¡Puedo luchar contra todos los grandes nombres, Ryan García o Tevin Farmer! “ Resultados desde Puerto Vallarta Estrada vence a Tsunami y gana titulo de la OMB en Los Angeles

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.