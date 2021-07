Zurdo Ramírez vence a Barrera en Los Angeles Por Miguel Maravilla en el ringside El ex campeón de peso súper mediano Gilberto “Zurdo” Ramírez (42-0, 28 KOs), ahora haciendo campaña como semipesado, venció con un KO en el cuarto asalto sobre Sullivan Barrera (22-4, 14 KOs) el viernes por la noche en el Estadio Banc of California en Los Angeles. Fue lento en las primeras rondas mientras Ramírez y Barrera trabajaban desde el jab. En la tercera ronda, un golpe al cuerpo de Ramírez aplastó a Barrera, de 39 años, y éste se arrodilló. Zurdo envió a Barrera a la lona dos veces más con golpes al cuerpo en el cuarto round y el árbitro Thomas Taylor terminó la pelea a la 1:38. Después de la pelea, Zurdo dijo “¡Bivol, eres el siguiente!” “Creo que mi actuación fue genial. Estaba entrenando para el golpe al cuerpo. Y creo que fue hermoso. Con 175 libras, todos vieron un mejor Zurdo Ramírez. Esta es mi división. Voy a llevarme las almas de todos los campeones de la división de las 175 libras ”. Fotos de los entrenamientos de Manny Pacquiao Resultados desde Puerto Vallarta

