Resultados desde Ontario El peso súper pluma George “El YuYu” Acosta (13-1, 1 KO) superó por puntos a Isaac “Canelito” Avelar (16-5, 10 KO) en ocho asaltos el viernes por la noche en el Hotel Doubletree en Ontario, California. Acosta derribó a Avelar en el quinto round en el camino a una decisión unánime 77-74 3x. En la co-estelar, el invicto peso mediano Richard “Cool Breeze” Brewart (13-0, 4 KO) blanqueó a Ramón “Niño de Oro” Ayala (25-7, 13 KO) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 80-71 3x. Brewart derribó a Ayala en el octavo round. Otros resultados: Japhethlee Llamido G6 Dihul Olguin (peso pluma)

Leo Sanchez G4 Erick Espinoza 131.7 (ligero jr)

Stephanie Chavez G4 Esli Cervantes (supermosca femenina) Se anunció que la próxima cartelera de Thompson Boxing se llevará a cabo el 20 de agosto en el Omega Products International Event Center en Corona, California. El peso ligero invicto Ruben “Ace” Torres (18-0, 15 KOs) se enfrenta a TBA en el evento principal con el peso welter Louis Lopez (11-1-1, 4 KOs) contra TBA en la co-estelar. Resultados desde Ciudad de Panamá Mayweather en controversia con defensores de los animales Like this: Like Loading...

