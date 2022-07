Mayweather en controversia con defensores de los animales Por TMZ Un enemigo familiar viene por Floyd Mayweather, pero no es Logan Paul o Conor McGregor: PETA está arrasando con la leyenda del boxeo por el asiento de automóvil de visón de $ 18,000 que compró para su nieto … calificándolo de “monstruosidad”. TMZ Sports reveló la historia: TBE recientemente instaló un asiento de automóvil único en su tipo en su Rolls-Royce Cullinan 2022… que fue hecho con piel real y personalizado para el bebé Kentrell Jr., el hijo de Yaya Mayweather y NBA Youngboy . La gente de Personas por el Trato Ético de los Animales se molestó al enterarse de la compra… irrumpiendo en la toma de decisiones de Floyd y sacando a relucir el momento en que fue arrestado por violencia doméstica en 2010 en el proceso. “¿Floyd Mayweather, que tiene un historial de asalto y agresión a víctimas indefensas, realmente buscó actualizarlo apoyando a una industria que estrangula a los animales hasta la muerte además de envenenarlos y electrocutarlos?”. dijo PETA en un comunicado. “Este hombre no es un modelo a seguir de compasión y comprensión, pero tratar de hacer que la crueldad parezca atractiva para un niño podría ganarle una medalla por corromper la bondad natural de un menor”. Las dos partes han sido enemigas durante años: en 2012, la org. persiguió a Floyd por hacer comentarios que comparaban su entrenamiento con las peleas de perros… a lo que respondió: “Mierda, no me importa una mierda, porque uso abrigos de visón”. Voy a usar chinchilla y voy a lucir abrigos de visón”. A pesar de su historia, PETA se ofrece a arreglar su problema con Floyd. “PETA está pidiendo a Mayweather que intente enseñar bondad, no crueldad, reemplazando esta monstruosidad con piel sintética, como lo han hecho la mayoría de los diseñadores, tiendas departamentales y consumidores, y PETA estaría feliz de proporcionarlo”. No se sabe si Floyd aceptará la oferta… pero conociendo su amor por las pieles, no es probable. Conferencia de prensa virtual de Adrien Broner Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.