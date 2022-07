Conferencia de prensa virtual de Adrien Broner Por Karl Freitag El campeón mundial de cuatro divisiones, Adrien Broner, respondió pacientemente a las preguntas de los periodistas durante la conferencia de prensa virtual del jueves para promocionar su choque de Showtime del 20 de agosto contra Omar Figueroa. Después de su colapso a principios de semana, esta vez AB se portó bien. “Voy a entrar y hacer lo que tengo que hacer para obtener la victoria”, dijo. “Si tengo que golpear para obtener la victoria, voy a golpear. Si tengo que ser un francotirador, me sentaré y seré un francotirador, pero te diré una cosa. Estaré listo para lo que Omar Figueroa traiga a la mesa”. Sobre pelear en la división de 140 libras por primera vez desde 2017, Broner declaró: “Cualquier cosa en el boxeo no es fácil. Más mentalmente es difícil, pero lo supero todos los días. Me estoy partiendo el culo”. Broner, de 32 años, se enojó con algunas preguntas. Cuando un reportero le preguntó si estaba haciendo una última parada, Broner dijo: “Oye, me estás hablando como si tuviera 65 años. ¿Sabes con quién estás hablando? Soy un hombre AB”. Otro reportero le preguntó cuánto tiempo planea seguir luchando. “Oye, mira hombre”, respondió Broner. “Esto es lo que te voy a decir que hagas. Trae tu trasero aquí y trata de hacer una ronda conmigo. A ver si tengo algo más en el depósito. ¿Qué les pasa a estas personas? Más tarde comentó: “Estoy haciendo esto por mí mismo, hombre. Sé que podría volver a ser campeón, sé que volveré a ser campeón, y eso es lo que estoy haciendo en esta carrera”. Mayweather en controversia con defensores de los animales Santa Cruz peleará con Wood por titulo AMB Like this: Like Loading...

