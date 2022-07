Santa Cruz peleará con Wood por titulo AMB El equipo del súper campeón de peso pluma de la AMB, Leo Santa Cruz, informó al Comité de Campeonatos de la AMB que hará su defensa obligatoria contra el campeón “regular” Leigh Wood. El ganador de Santa Cruz-Wood se convertirá en el único campeón de las 126 libras de la AMB. Los detalles del combate se conocerán en los próximos días. Santa Cruz había solicitado un permiso para unificar su cinturón contra el campeón del WBC, Rey Vargas, pero luego de estudiar el caso, el comité dictaminó que debe enfrentarse a Wood como parte del plan de reducción del título mundial de la AMB. Conferencia de prensa virtual de Adrien Broner Benavidez Jr: Estoy listo para vencer a Garcia Like this: Like Loading...

