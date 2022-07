Benavidez Jr: Estoy listo para vencer a Garcia El peso súper welter José Benavidez Jr. mostró sus habilidades durante un entrenamiento con los medios en el gimnasio de su familia en Seattle el jueves, cuando se acerca a su enfrentamiento contra el campeón mundial de dos divisiones Danny “Swift” García en Showtime el 30 de julio desde el Barclays Center en Brooklyn. José Benavidez Jr: “Me siento genial. Soy más fuerte que nunca y estoy listo para lograr este revés. Hay algunas personas que dudan de mí, pero sé que voy a ser el tipo que obtenga la victoria esa noche… Puedo boxear y puedo golpear. Sé que puedo hacerlo todo en el ring. Todos verán una actuación realmente fuerte de mi parte en la noche de la pelea… Danny García es un gran peleador. Sé que su papá dijo algunas cosas sobre mí, pero no dejo que nada de eso me afecte. No tengo nada más que respeto por Danny. Voy a dejar que mis manos hablen”. Santa Cruz peleará con Wood por titulo AMB Conferencia de prensa final de González-Dogboe Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.