Conferencia de prensa final de González-Dogboe El dos veces retador al título Joet Gonzalez (25-2, 15 KOs) y el ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac Dogboe (23-2, 15 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su eliminatoria por el título del CMB en ESPN+ el sábado por la noche en el Grand Casino Hinckley en Hinckley, Minnesota. González también estará defendiendo su correa WBO International Joet González: "Esta pelea tiene un poco de todo. Hay motivación. Hay un poco más de presión porque existe la oportunidad de una tercera oportunidad por el título mundial. Pero tengo que hacer el trabajo. Primero tengo que pasar a Isaac Dogboe y luego ir desde allí". Isaac Dogboe: "Una cosa que creo es que sin riesgo no hay recompensa. Me encanta el reto. Siempre estoy dispuesto a entrar allí con quien esté delante de mí. Tengo muchas ganas de esta pelea. Sé que Joet lo va a traer. Tengo muchas ganas de lo que va a traer".

