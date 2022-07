Resultados desde Ciudad de Panamá Por Héctor Villarreal El invicto supermediano Luis Rodríguez (10-0, 10 KOs), de Toa Alta, Puerto Rico, noqueó al mexicano Jorge “Michi” Muñoz Zavala (28-17-1, 19 KOs) en el evento estelar del evento promovido por Chemito Moreno Laguna Premium Boxing la noche del viernes en el Centro de Combates de la Ciudad Deportiva Irving Saladino en la Ciudad de Panamá. Rodríguez derribó a Muñoz tres veces durante la breve pelea que fue detenida por el árbitro Héctor Afu a las 2:40 del segundo asalto. El venezolano Giodanny Jiménez (10-0-1, 10 KOs) derrotó al local Robinson Aragón (3-5, 2 KOs) en menos de un minuto (0:54) en el round 1 de la pelea pautada a la 6 en la división supermedia. El peso gallo canadiense, el “Capitán” Jack Hennings (5-0, 5 KOs) venció por KO al local Jonathan Carmona (0-10) en el primer asalto (2:43). Jarrell "Big Baby" Miller vuelve a ganar Resultados desde Ontario Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.