Jarrell "Big Baby" Miller vuelve a ganar El regreso del peso pesado Jarrell "Big Baby" Miller continuó el sábado por la noche en el hotel Embassy Suites en Murfreesboro, Tennessee. Miller de 328 libras (25-0-1, 20 KOs) logro un triunfo con un KO en el cuarto asalto sobre Derek Cardenas (8-19, 7 KOs). Big Baby derribó a Cárdenas en la tercera ronda y lo terminó en la cuarta ronda. El tiempo era 1:43. Miller ahora tiene marca de 2-0 desde que reanudó su carrera el mes pasado después de una pausa de tres años y medio. El invicto peso pesado y ex peleador de UFC Alan Belcher (5-0, 5 KOs) anotó un nocaut técnico en el quinto asalto sobre Rayford Johnson, de 42 años (12-29, 6 KOs). Johnson recibió un ocho de pie en la primera ronda. Belcher, de 38 años, ganó prácticamente todos los intercambios, pero Johnson estaba dispuesto y siguió lanzando. A Belcher se le dedujo un punto en la cuarta ronda por un derribo. La pelea finalmente se detuvo en la quinta ronda. El tiempo era 2:14. El peso welter Eridanni Leon (7-4, 3 KO) castigó a Anthony Woods (1-37-1, 1 KO) en dos asaltos. Woods consiguió dos ochos de pie en la primera ronda y cayó al suelo en la segunda ronda antes de que Leon lo derribara contra las cuerdas para terminarlo. El tiempo era 1:09. Resultados desde Ciudad de Panamá

