Dogboe vence a González en eliminatoria del WBC en Minnesota En una eliminatoria de peso pluma del CMB, el ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac “Royal Storm” Dogboe (24-2, 15 KOs) tomó una reñida decisión dividida sobre el dos veces retador al título Joet Gonzalez (25-3, 15 KOs) el sábado. noche en el Grand Casino de Hinckley, Minnesota. Dogboe superó a González desde el principio, pero la presión de González comenzó a surtir efecto en la cuarta ronda y fue una pelea dura y valiente el resto del camino. Las puntuaciones fueron 96-94 González, 96-94, 96-94 Dogboe. Los tres jueces le dieron a Dogboe la ronda final. Con la victoria, Dogboe también reclamó el cinturón WBO International de González. Isaac Dogboe: “Le dije a la gente que mi viaje puede ser una película de gran éxito de Hollywood, y siempre alabo a Dios. Siempre he visto al {entrenador} Barry {Hunter} como una persona muy inspiradora, una figura paterna. Es una persona que cuando parece que todo se ha ido, siempre tiene algo que decirte. Realmente lo necesitaba en mi rincón. Él fue capaz de sacar esa fuerza extra en mí. Quiero dar las gracias a Joet González. Es un verdadero guerrero. Sean quienes sean los campeones, deben tener cuidado. ¡La ‘Tormenta Real’, estoy de regreso, bebé!” Joet González: “Tal vez debería haber pisado el acelerador un poco más. Era el boxeador más bajo. {Tenía} más altura y alcance, pero él no entraba. Tan pronto como yo estaba presionando, él estaba retrocediendo. Estaba conectando algunos tiros, así que sabía que el plan de juego correcto era seguir adelante. No iba a presentarse ante mí, pero ya sabes, supongo que fue una pelea reñida. “Pelea cerrada. Pensé que había ganado la pelea. Lo abroché, creo, dos veces en la pelea. Lo aturdí. Realmente no conectó demasiados tiros. Aterricé los tiros más limpios y duros. Lo estaba empujando hacia atrás, y él aguantaba la mayor parte del tiempo. Maltratándome y tratando de detenerme. Pero pensé que gané la pelea”. Jarrell "Big Baby" Miller vuelve a ganar Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.