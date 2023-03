Resultados desde Ontario, California Por Miguel Maravilla y Rocco Morales en ringside Al abrir la transmisión de Showtime Championship Boxing el sábado por la noche en el Toyota Arena en Ontario, California, el invicto peso mediano de 19 años Elijah García (14-0, 12 KOs) de Phoenix anotó un espectacular nocaut en el cuarto asalto sobre Amilcar Vidal (16-1). , 12 KOs) de Uruguay. Fue una primera ronda de sensación cuando Vidal y García comenzaron las cosas. El zurdo García conectó con un sólido recto de izquierda en el segundo asalto, rompiendo la cabeza de Vidal, pero Vidal siguió acercándose. García continuó disparando mientras terminaba la ronda con fuerza. Sangrando por la nariz en el tercero, García siguió trabajando mientras Vidal estaba parado en el bolsillo. Golpeando y permaneciendo en espacios reducidos en la cuarta ronda, García sacudió a Vidal con un golpe cuando lo derribó, lo que obligó al árbitro Jack Reiss a detener la pelea a las 2:17 de la cuarta. El ex retador al título mundial, Terrell Gausha (23-3-1, 12 KOs) detuvo de manera impresionante al duro pero básico Brandyn Lynch (13-1-1, 10 KOs) por nocaut en el noveno asalto en una pelea programada de 10 asaltos en peso súper welter. Los dos luchadores comenzaron lentamente, pero en los asaltos intermedios fue una batalla de las habilidades de Gausha contra la agresión de Lynch. Gausha simplemente estaba en otro nivel y, a pesar de los mejores esfuerzos de Lynch, fue Gausha quien estaba lanzando los golpes más limpios. A medida que avanzaban las rondas, Gausha aumentó la intensidad y con los esfuerzos de carga hacia adelante de Lynch, fueron muchos los contragolpes de Gausha los que causaron el mayor daño. Al comienzo del noveno asalto, Gausha conectó un derechazo perfectamente sincronizado y colocado en el mentón que envió a Lynch a estrellarse contra la lona. Lynch se levantó con piernas muy inestables ante un árbitro indeciso que parecía dividido entre detenerlo o permitir que continuara. Aunque se habría justificado un paro, el árbitro permitió que la acción continuara, solo para que Gausha conectara tres derechazos que depositaron a Lynch en la lona, ​​una vez más. Una detención en este punto nuevamente habría estado justificada, pero por un centavo, por una libra, el árbitro permitió que continuara una vez más. Gausha volvió a golpear a Lynch contra la lona y el árbitro finalmente detuvo la pelea. El tiempo de la detención fue 0:50 del noveno round. Con la victoria, Gausha se recupera muy bien de su derrota ante Tim Tszyu y vuelve a estar en la contienda por el título. El prospecto de peso welter Travon Marshall (8-0, 7 KOs) anotó un nocaut en el tercer asalto sobre el veterano Justin DeLoach Dock (19-6, 10 KOs). Marshall derribó a DeLoach cuando la pelea se suspendió de inmediato a las 2:07 de la tercera. El superligero Samuel Teah (19-4-1, 8 KOs) de Filadelfia a través de Liberia le entregó a Enriko Gogogkhia (13-1-2, 8 KOs) de Georgia su primera derrota al dar la sorpresa. Teah derribó a Gogogkhia en la primera ronda y logró El prospecto de peso ligero Anthony Cuba (5-0-2, 4 KOs) de la cercana Fontana, California ganó una decisión unánime en seis asaltos sobre Darel Harris (7-21-2, 5 KOs). Los tres jueces anotaron la pelea 60-54 mientras Cuba dominaba y se abrió camino hacia una decisión. En la pelea de apertura, el prospecto de peso súper mediano Daniel Blancas (5-0, 2 KOs) de Milwaukee anotó un nocaut en el primer asalto sobre Kynndale Prather (3-16, 1 KO). Prather cayó dos veces, y un golpe al cuerpo fue lo que lo hizo cuando el árbitro Jack Reiss lo suspendió a las 1:53 de la primera ronda. Sorpresa: Resendiz noquea al ex campeón Hurd Davies y Kholmatov ganan eliminatorias AMB Like this: Like Loading...

