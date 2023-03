Sorpresa: Resendiz noquea al ex campeón Hurd Por Rocco Morales en Ringside En una sorpresa, Armando “Toro” Resendiz (14-1, 10KO) noqueó al ex campeón mundial unificado, Jarrett “Swift” Hurd (24-3, 16KO) en el asalto final de una pelea de peso mediano programada a diez asaltos el sábado por la noche en el Toyota Arena en Ontario, California. Resendiz empujó la acción desde el principio con el contenido de Hurd para lanzar principalmente contragolpes que tuvieron un éxito temprano. Fue una pelea dura con Reséndiz advertido por cabezazos y Hurd advertido dos veces por golpes bajos. En las rondas intermedias, la actividad superior de Resendiz marcó la diferencia, ya que Hurd no pudo encontrar los contragolpes para mantener a raya a Resendiz. En el octavo asalto, la cara de Hurd comenzó a hincharse como un globo y también estaba ensangrentado. La novena ronda fue todo Resendiz ya que Hurd parecía un caparazón de lo que era. Solo después del noveno asalto, Resendiz finalmente mostró una emoción de celebración como si finalmente supiera que tenía la pelea en la bolsa. Justo cuando comenzaba el décimo asalto, el médico de primera fila detuvo la acción para examinar a Hurd. Después de unos segundos, el médico le informó al árbitro que Hurd no podía continuar debido a una laceración severa en el labio y, con eso, el árbitro detuvo la pelea. Por nocaut a los 0:05 del décimo asalto, Resendiz es el ganador y contendiente instantáneo al título de peso mediano. Resendiz de repente parece una opción lógica para una pelea de regreso / defensa del título de Jermall Charlo. Resultados desde Culiacán, Sinaloa Resultados desde Ontario, California Like this: Like Loading...

