Davies y Kholmatov ganan eliminatorias AMB Dos eliminatorias importantes de la AMB tuvieron lugar el sábado por la noche en el Utilita Arena en Newcastle, Inglaterra. En una eliminatoria en peso superligero de la AMB, Ohara Davies (25-2, 18 KOs) detuvo brutalmente a Lewis Ritson (23-3, 13 KOs) en el noveno round con un golpe al cuerpo. Ritson cayó para contar hasta diez y algo más. En una eliminatoria final de peso pluma de la AMB, Thomas Patrick Ward (33-1-1, 5 KOs) fue detenido en cinco asaltos por Otabek Kholmatov (11-0, 10 KOs). Ward estuvo en la lona tres veces antes de que su esquina tirara la toalla en el quinto round. Resultados desde Ontario, California Kabayel gana nuevamente el título europeo de peso pesado Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.