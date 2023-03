Kabayel gana nuevamente el título europeo de peso pesado El clasificado FIB #8, OMB #11, AMB #13 peso pesado Agit Kabayel (23-0, 15 KOs) salió de la lona para anotarse un triunfo con un salvaje KO en el tercer asalto sobre Agron Smakici (19-2, 17 KOs) para comenzar su segundo reinado como Campeón europeo de la EBU el sábado por la noche en el Ruhrcongress en Bochum, Alemania. En el segundo asalto, Smakici sacudió a Kabayel, quien cayó contra las cuerdas y recibe una cuenta. Smakici intentó acabar con él sin éxito y se tambaleó al final de la ronda. En el tercer round, Kabayel pisó el acelerador y derribó a Smakici dos veces para terminarlo. Davies y Kholmatov ganan eliminatorias AMB Connor Coyle regresa el 29 de abril Like this: Like Loading...

