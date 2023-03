Connor Coyle regresa el 29 de abril Connor “The Kid” Coyle (18-0, 8 KOs), peso mediano clasificado #4 de la AMB, encabezará el evento principal de “Fire on the Bay” de Reyes Fire Fist Boxing el sábado 29 de abril en el Hilton Carillon en St. Petersburg, Florida. . Coyle defenderá su título de la NABA contra el temido TBA en un concurso de diez asaltos. La cartelera también será transmitida en vivo por Reyesboxingtv.com. En la coestelar, el peso ligero Willian “Babyface” Silva (29-4, 15 KOs) aparecerá en un combate de ocho asaltos contra el temido TBA número 2. Kabayel gana nuevamente el título europeo de peso pesado Gassiev vence a Balogun en Armenia Like this: Like Loading...

