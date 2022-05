Resultados desde Nicaragua WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) produjeron otra emocionante noche de peleas el sábado en el Polideportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua. El evento principal de 10 asaltos vio el regreso del ex campeón mundial de peso mosca ligero de la FIB, Félix Alvarado (38-2, 32 KOs), quien recientemente dejó vacante su título y ahora busca oportunidades de título mundial en 112. Alvarado estaba en verdadera forma de campeonato mundial cuando detuvo a Luis Cerrito Hernández (10-6-1, 6 KOs) de México. Alvarado realizó una clínica ofensiva cuando castigó a Hernández en el cuerpo y lo envió a la lona en las rondas 2 y 4, donde el árbitro suspendió la pelea. “¡Félix ha vuelto! Espero cualquier oportunidad para que Félix pelee contra cualquiera de los campeones mundiales en 112”, dijo su representante, William Ramírez. En el coestelar de ocho asaltos, el invicto peso supermosca #11 de la AMB, Winston Guerrero (17-0, 11 KOs) dominó a Misael Acevedo (15-4-2, 10 KOs) de México por decisión unánime. Fue una actuación impresionante de Guerrero, quien derribó a Acevedo en la segunda ronda. El ex campeón mundial multidivisional Román “Chocolatito” González fue visto de manera destacada durante todo el evento junto al ring animando a su compatriota Guerrero. Los tres jueces anotaron la pelea a favor de Guerrero 80-71. Otros Resultados:

Josue Morales TKO 3 Gerardo Verde Moreno

Kevin Trana MD Wilmer Blas

Bryan Jimenez UD Israel Lopez

Kevin Vivas MD Edwin Vallejos

Wilbert Pantin UD Erick Rojas La cartelera se transmitió en vivo en la página de Facebook de Nica Boxing Benavidez vence a Lemieux y es nuevo campeón WBC Alimkhanuly vence a Dignum por interino de la OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.