Alimkhanuly vence a Dignum por interino de la OMB El peso mediano Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (12-0, 8 KOs) demolió a Danny Dignum (14-1-1, 8 KOs) en menos de dos asaltos para reclamar el título mundial vacante interino de la OMB el sábado por la noche en Resorts World Las Vegas. Alimkhanuly derribó a Dignum en el primer asalto y luego lo remató con una serie de tiros al ras en el segundo asalto. El tiempo era 2:11. “Todavía no he mostrado mis mejores golpes. Tal vez en mis próximas peleas”, dijo Alimkhanuly después. “Estoy en el ring en este momento y quiero decirles a todos los campeones en esta categoría de peso que estoy aquí esperándolos. ¡Estoy pidiendo a todos los campeones que vengan y peleen conmigo!” El entrenador de Janibek, Buddy McGirt, agregó: “Él mejora cada vez más en cada pelea, en cada campo de entrenamiento porque está dispuesto a aprender. Cuando comenzamos el campamento, me dice en qué quiere trabajar, y lo hacemos y lo armamos”. El promotor del Salón de la Fama, Bob Arum, comentó: “Janibek es la próxima superestrella de peso mediano. No hay duda de que es el futuro de la división. Qué actuación sensacional de un gran joven y luchador”. Ortiz vence a Herring en Las Vegas Like this: Like Loading...

