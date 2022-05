Ortiz vence a Herring en Las Vegas El peso ligero invicto Jamaine Ortiz (16-0-1, 8 KOs) le dio al ex campeón superpluma de la OMB Jamel Herring (23-4, 11 KOs) una ruda bienvenida a la división de 135 libras en la co-estelar de Alimkhanuly-Dignum el sábado por la noche en Resorts Mundo Las Vegas. Ortiz se hizo cargo de la pelea a mitad de camino y ganó por decisión unánime en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 96-94, 97-93, 97-93. Ortiz gana los títulos NABF y USBA. “Simplemente fue más rápido con el gatillo”, dijo Herring después. “Tuvo una mejor salida. No estaba cansada ni nada. Simplemente me ganó en el empate”. En cuanto a su futuro, Herring declaró: “Tengo que pensarlo, pero esta noche, no creo que esté donde debo estar. Jamaine era simplemente el mejor hombre. Quizá sea esto. Ortiz comentó: “Todavía tengo mucho trabajo por hacer. Solo estoy creciendo y yendo al ritmo que voy. Debo aprender rápido. Tengo que arreglar las cosas un poco. No tengo miedo a los desafíos, y estoy aquí para demostrar que soy el mejor para mí mismo, nadie más. “Siento que podría haberlo hecho mucho mejor, una actuación mucho más limpia. Soy duro conmigo mismo. Siempre voy a ser duro conmigo mismo. Siempre voy a ser duro conmigo mismo. Mucho respeto a un ex campeón mundial. Ese fue un logro que quería hacer en mi carrera. Creo que puedo subir a 140, pero si hay una gran pelea por un campeonato o un gran nombre, puedo quedarme en 135”. El peso welter olímpico Tiger Johnson (4-0, 3 KOs) anotó un KO en el tercer round sobre Agustín Kucharski (8-5-1, 3 KOs). Johnson derribó a Kucharski dos veces en la tercera ronda para terminarlo. El tiempo fue: 54 El medallista de plata olímpico estadounidense de peso pluma Duke Ragan (6-0, 1 KO) superó por puntos a Victorino González (5-3, 2 KO) en cuatro 40-36 3x. El ex campeón mundial de peso pluma junior Jessie Magdaleno (29-1, 18 KOs) regresó de un descanso de casi dos años para superar a Edy Valencia (19-7-6, 7 KOs) en ocho asaltos por puntajes de 80-72 3x . El peso pluma Adam “Blunose” López (16-3, 6 KOs) salió de la lona dos veces, pero aun así obtuvo la decisión unánime contra William Encarnación (19-3, 15 KOs) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 76-74, 77-74, 77-74. El peso ligero invicto Giovanni Cabrera (20-0, 7 KOs) superó a Elias Damian Araujo (21-5, 8 KOs) sobre ocho. Las puntuaciones fueron 79-72, 78-73, 77-74. Alimkhanuly vence a Dignum por interino de la OMB Resultados desde Londres Like this: Like Loading...

