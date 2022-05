Resultados desde Londres El invicto IBF # 2, WBA # 3, WBC # 4, WBO # 6 peso semipesado Joshua Buatsi (16-0, 13 KOs) tomó una decisión unánime de doce asaltos muy reñida sobre WBA # 7, WBC # 14 Craig Richards (17-3 -1, 10 KOs) el sábado por la noche en The O2 de Londres. Combate competitivo con Buatsi ganando 116-112, 115-113, 115-113. La racha de nocauts del peso puente N° 3 del CMB, Alen “The Savage” Babic (11-0, 10 KOs) llegó a su fin cuando completó los diez con el resistente N° 15 del CMB clasificado Adam Balski (16-2, 9 KOs) al reclamar el título de plata vacante del CMB. Un gancho de izquierda de Balski derribó al Babic de toda acción 15 segundos después de la primera ronda. Babic reanudó su ataque implacable y destruyó progresivamente al robusto Balski. Al final de la novena ronda, Balski tambaleó a Babic con un tiro después de la campana. Balski se dedujo un punto. En la última ronda, ambos se enfrentaron. Las puntuaciones fueron 97-91, 97-91, 95-93. La campeona superligera del WBC/FIB Chantelle Cameron (16-0, 8 KOs) retuvo sus coronas contra la ex campeona mundial Victoria Noelia Bustos (23-7, 0 KOs) por decisión unánime en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 100-90 3x. El superligero Robbie Davies Jr (23-3, 15 KOs) venció mediante una decisión dividida en diez rounds sobre Javier “Intocable” Molina (22-5, 9 KOs) para retener su título continental de la AMB. Mayormente lucha táctica. Molina sacudió a Davis en la octava ronda, pero lo dejó libre. Las puntuaciones fueron 96-94, 96-94 Davies, 97-94 Molina. Ortiz vence a Herring en Las Vegas Mayweather vence a Moore en Abu Dhabi Like this: Like Loading...

