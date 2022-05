Mayweather vence a Moore en Abu Dhabi La leyenda del ring Floyd “Money” Mayweather venció al ex compañero de entrenamiento “Dangerous” Don Moore en una exhibición de ocho asaltos el sábado por la noche en el Etihad Arena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. No se dictó decisión. El evento de pago por evento estaba originalmente programado para la semana pasada en el helipuerto de un hotel de gran altura en Dubai. La leyenda de MMA convertida en boxeador Anderson Silva superó al luchador de MMA Bruno Machado en ocho asaltos en una exhibición de boxeo. No se dictó decisión. El ex campeón mundial de dos divisiones, Badou Jack (26-3-3, 16 KOs) necesitó solo 46 segundos para derrotar a Hany “Egyptian Hurricane” Atiyo (16-5, 12 KOs) en una pelea sancionada. Resultados desde Londres Jean Pascal vence a Meng en Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.