Jean Pascal vence a Meng en Florida Después de un despido de dos años y medio, el ex dos veces campeón mundial Jean Pascal (36-6-1, 20 KOs) de 39 años de edad derrotó al previamente invicto peso semipesado #1 de la FIB Fanlong Meng (17- 1, 10 KOs) por decisión unánime en doce asaltos el viernes por la noche desde el ProBox TV Events Center en Plant City, Florida. El Meng más alto conectó limpiamente en las primeras tres rondas. Pascal aumentó la presión en la cuarta ronda y sus salvajes agresiones comenzaron a aterrizar con más frecuencia en la quinta ronda. Pascal derribó a Meng al final del noveno asalto y cerró la pelea con fuerza. Las puntuaciones fueron 115-112, 114-113, 116-111. Cuartos de final del torneo ProBox 140lb “Last Chance” Kendo Castañeda (18-5, 9 KOs) tuvo por mucho la actuación más impresionante, ganando por KO en el primer asalto a Sonny Frederickson (21-6, 14 KOs). Castañeda derribó a Frederickson con un gancho de izquierda a las 2:02. En una pelea cerrada, el héroe local Joseph Fernandez (13-1, 4 KOs) avanzó con una decisión unánime en ocho asaltos sobre Zhiming Wang (11-4, 3 KOs). Las puntuaciones fueron 77-75, 78-74, 78-74. Michael Dutchover (15-2, 10 KOs) avanzó con una decisión dividida en ocho asaltos sobre Clarence Booth (21-4, 13 KOs). Las puntuaciones fueron 78-74, 77-75 Dutchover, 77-75 Booth. En una pelea de buena acción, Antonio “Toño” Morán (27-5-1, 19 KOs) avanzó con una decisión unánime en ocho asaltos sobre Jeffrey Torres (10-2, 6 KOs). Las puntuaciones fueron 79-73, 77-75, 77-75. Las semifinales serán Castañeda vs. Fernández, y Dutchover vs. Morán. Mayweather vence a Moore en Abu Dhabi Conferencia de prensa final Benavidez-Lemieux Like this: Like Loading...

Top Boxing News

