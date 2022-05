Conferencia de prensa final Benavidez-Lemieux El dos veces campeón mundial invicto David “El Bandera Roja” Benavídez y el ex campeón mundial David Lemieux se enfrentaron cara a cara en la conferencia de prensa final el jueves mientras anticipaban su enfrentamiento de 12 asaltos por el título vacante interino súper mediano del CMB que se presenta en vivo. en Showtime este sábado 21 de mayo desde Gila River Arena en Glendale, Arizona. David Benavídez: “La gente está pagando un buen dinero para ver un nocaut, y eso es lo que van a conseguir. Me voy con el título el sábado por la noche”. David Lemieux: “La gente verá que soy un contendiente serio en la división de peso súper mediano cuando tenga ese cinturón a mi alrededor”. DAVID BENAVIDEZ “He tenido un campo de entrenamiento tremendo y todo ha sido perfecto. Las millas se han corrido, las rondas se han enfrentado y el peso ya se ha perdido. Vine extremadamente preparado para esta pelea. Ambos tenemos muchos nocauts, así que estoy ansioso por darles una guerra a los fanáticos. “Tengo muchas ganas de entrar allí y ganar este título. Tengo mucho respeto por Lemieux y lo he estado observando desde que era joven, pero él tiene mucho de qué preocuparse conmigo. Soy más rápido y más fuerte, pero él tiene la experiencia, así que esta será una gran pelea. “Estoy 100% concentrado en Lemieux. Estoy concentrado en la tarea que tengo delante. Solo lo tomo una pelea a la vez. Me gusta poner todo en la pelea y averiguar el resto más tarde. Sé que Lemieux está muy motivado para esta pelea, así que mi mente está 100% puesta en él. “Puedo garantizar una gran pelea, una guerra, y que alguien será eliminado. Ninguno de nosotros quiere ir a una decisión. La gente está pagando mucho dinero para ver un nocaut, y eso es lo que van a conseguir. Me voy con el título el sábado por la noche. “No vi a mi hijo durante cuatro meses, así que estoy feliz de estar aquí y estar cerca de él nuevamente. Me encerré para el campamento de entrenamiento y ahora estoy emocionado de estar aquí. “Lemieux tiene un gran currículum con muchos nocauts y siento que es probablemente uno de los boxeadores más peligrosos a los que me he enfrentado. Los únicos tipos que son más peligrosos que él no han dado un paso al frente y aceptado el desafío. “Le he dado a Lemieux el respeto que se merece. Ya estoy en peso y lo he hecho todo bien en los entrenamientos. Ahora estoy listo para entrar y obtener una gran victoria. “Quiero los grandes nombres. Siento que me lo he ganado. He sido dos veces campeón y ahora estoy peleando por otro cinturón. He querido pelear con los otros grandes peleadores, pero no han aceptado el desafío. “No quiero actuar como si fuera a entrar y noquearlo como si nada. A veces, los luchadores que no crees que te van a dar problemas terminan dándote problemas. Tenemos que ver qué sucede, pero siento que eventualmente lo sacaré de allí”. DAVID LEMIEUX “Cuando quieres convertirte en el campeón mundial, tienes que vencer al mejor tipo que existe. En este momento, Benavídez se para frente a mí. Eso es lo que tengo que vencer para ser el campeón mundial. Todo el mundo sabe que Benavídez es un muy buen peleador, pero creo que la gente verá que soy un contendiente serio en la división de peso súper mediano cuando tenga ese cinturón a mi alrededor. “Es un gran desafío, pero tengo confianza. Tuve un tremendo campo de entrenamiento para esta pelea. Estamos preparados física y mentalmente. Benavídez es un buen luchador. Va a ser un gran espectáculo para los fanáticos de las peleas porque a él no le gusta hacer rondas y no me gusta hacer rondas. Veremos que pasa. “Yo no huyo de nadie. Nunca he evitado ninguna pelea ni ningún luchador. Cuando subo al ring, soy el hombre del que hay que preocuparse. En esta pelea, hay un tipo sólido frente a mí, pero confío en mis habilidades, mi fuerza y ​​mi poder. Tuvimos un campo de entrenamiento tremendo para preparar específicamente para Benavídez. Tengo mucha confianza en este enfoque. Tengo mucha experiencia en el ring y la traeré el sábado por la noche. “Sí, todavía me queda suficiente en el tanque. Absolutamente. He sido un perdedor en el pasado y se me ocurrió la victoria. Sé la dificultad que plantea un peleador como David Benavídez y vinimos bien preparados para asegurarnos de que no nos sorprendan en el ring. “Tengo mucha confianza en mi equipo y mis habilidades y en lo que tengo que hacer para salir de aquí con ese título. Tengo mucho respeto por David Benavídez. Es un gran luchador. Pero el ring es el ring y quiero ser campeón. “Todo ha cambiado en este campamento. Cambias lo mental tanto como lo físico cuando peleas contra un tipo como David Benavídez. El tipo es un matón y un luchador brutal. Cambias tu ética de trabajo en el gimnasio. Golpeas más fuerte. Eres más vicioso. Todo es diez veces. “Traigo poder. Poder de nocaut. No me importa que sea el llamado hombre del saco de la división. Es el luchador que tengo delante y no le tengo miedo a nadie. Pelearé con cualquiera. No tengo miedo de ningún hombre y en la noche de la pelea, estoy decidido a convertirme en campeón. “Es un tipo que viene a pelear. Soy un tipo que viene a pelear. Así que puedo prometer que los fanáticos lo pasarán muy bien. Prometo que.” La conferencia de prensa también contó con la presencia de los súper welter Yoelvis Gómez y el mexicano Jorge Cota, quienes se enfrentan en el evento coestelar de 10 asaltos, y los prospectos invictos Luis “The Twist” Núñez y Jonathan Fierro, quienes se batieron en duelo en la apertura televisiva. YOELVIS GÓMEZ “Voy a conseguir este nocaut el sábado por la noche. No estoy demasiado confiado, solo muy relajado. He peleado solo cinco veces como profesional, pero he tenido grandes peleas de aficionados en el pasado. Voy a divertirme el sábado por la noche. “Quiero que el pueblo cubano sepa que siento su amor y apoyo más allá de las fronteras. Estoy muy emocionado de tener su apoyo así. “El nocaut depende de cómo mi oponente salga a pelear. Sin embargo, si Cota sale como espero que salga, no se sorprendan si la pelea termina en el primer asalto. “Mis puños van a dictar cuánto dura la pelea. Le deseo lo mejor a él ya su equipo, pero es ‘Viva Cuba’ el sábado por la noche. “Si él siente que es una falta de respeto que esté peleando con él tan temprano en mi carrera, entonces será mejor que lo demuestre en el ring”. JORGE COTA “Absolutamente recibirá una lección de boxeo y recibirá muchas rondas el sábado por la noche. Para eso vinimos aquí. Vine aquí para mostrarle lo que vale la verdadera experiencia y el verdadero calibre de mi calidad. ¡Viva Mexico! “Sentí que era un insulto para mí estar programado contra alguien que solo tenía cinco peleas en su haber. Para ser honesto contigo, se sintió una falta de respeto. Pero estoy bien ahora y estoy aquí y listo para demostrar lo que valgo. “Te garantizo que vas a tener un show súper espectacular. Cada vez que he peleado en una cartelera de PBC, ha sido una guerra y algo para ser presenciado. Cuidado, es posible que nos robemos el espectáculo el sábado por la noche”. LUIS NUÑEZ “Esta pelea es tan importante para mí como las anteriores y las posteriores. Sin embargo, diré que definitivamente voy a ganar esta pelea. “Sé que tengo lo que se necesita para mostrar mi talento el sábado por la noche. Mi objetivo es mostrarles a todos que estoy aquí para quedarme. “Él puede decir que no tengo el poder para vencerlo. Puede decir lo que quiera. Voy a hablar en el ring el sábado por la noche y mostraré a todos que tengo suficiente poder y más. “Estoy orgulloso de que República Dominicana sea reconocida por el béisbol, pero le voy a demostrar a Fierro que también vamos a ser reconocidos por el boxeo, gracias a mí el sábado por la noche”. JONATHAN FIERRO “Esta pelea me va a abrir puertas. Creo que Luis tiene la clave para mí. Soy muy consciente de que está invicto, pero creo en mi capacidad para poder sostener la llave, abrir esa puerta y atravesarla. “La República Dominicana es reconocida mayormente por el béisbol. México es reconocido por el boxeo. Voy a mostrar por qué ese es el caso y por qué México es el semillero del boxeo mientras que la República Dominicana es el semillero del béisbol. El 21 de mayo, Luis va a ver de primera mano lo que es pelear contra un peleador mexicano. “Vinimos aquí completamente preparados y no pensamos en absoluto en estar nerviosos. Nací sin miedo. "Voy a aprovechar para atacar su cuerpo, y sé que él estará buscando conectar su gancho. Voy a escuchar lo que me dice mi rincón para evitarlo".

