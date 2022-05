Actualización de la división de peso ligero del CMB Después de consultar con los campamentos de Ryan “King” García e Isaac “Pitbull” Cruz, se confirmó que ambos peleadores tenían peleas programadas anteriormente, por lo que el proceso ordenado por el WBC ahora se canceló. La puerta sigue abierta para un posible combate en el futuro entre estos dos sensacionales boxeadores. Mauricio Sulaimán

