DAZN y Golden Boy anuncian nueva alianza DAZN y Golden Boy han anunciado un nuevo acuerdo de varios años y varias peleas. Esta empresa amplía la relación que comenzó en 2018 con un contrato de cinco años. La asociación incluirá noches de peleas de campeonato junto con una nueva serie de desarrollo de prospectos: Golden Boy Fight Night en DAZN, una serie de boxeo mensual organizada por el locutor de boxeo Beto Duran y el miembro del Salón de la Fama del boxeo Bernard Hopkins. Los eventos adicionales a seguir en 2022 incluirán el regreso de las estrellas invictas Jaime Munguía, Ryan García y Vergil Ortiz, Jr. en junio, julio y agosto, respectivamente. Actualización de la división de peso ligero del CMB Benavidez-Lemieux listos para el sábado por titulo WBC en Arizona

