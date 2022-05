Benavidez-Lemieux listos para el sábado por titulo WBC en Arizona El dos veces campeón mundial invicto David “El Bandera Roja” Benavídez y el ex campeón mundial David Lemieux dieron inicio oficialmente a los eventos de la semana de la pelea con un entrenamiento para los medios en el Central Boxing Gym el miércoles antes de su enfrentamiento de 12 asaltos por el título supermediano vacante interino del WBC que encabeza en vivo por Showtime este sábado desde Gila River Arena en Glendale, Arizona. David Benavidez: “Definitivamente quiero salir y seguir mi plan de juego. No me importa [si el KO] llega en el primer, segundo, quinto o duodécimo asalto. Cuando llega, llega. Visualizo todo lo que voy a hacer en el ring… Acabo de alcanzar el peso ayer y ahora todo es asombroso. Quitamos ese estrés de la mesa después de cuatro meses de arduo trabajo. Ahora, estoy emocionado de salir, pelear por el título y darles a los fanáticos una gran pelea”. David Lemieux: “Si quiere una guerra, tendrá una guerra. Soy fuerte y tengo mucha confianza en mis habilidades. Sé que es un boxeador muy fuerte, pero tenemos un plan contra él. No estamos preocupados y haremos lo que tengamos que hacer para estar lo mejor posible en la noche de la pelea. David Benavídez tendrá las manos ocupadas el sábado por la noche… es un gran peleador y no se le puede quitar nada, pero nunca ha peleado contra David Lemieux y verá lo que eso significa el sábado por la noche. Sé contra lo que voy a entrar. ¿Sabe a qué se enfrenta? Morrell: Voy a noquear a Benavidez en seco Like this: Like Loading...

