Morrell: Voy a noquear a Benavidez en seco El invicto campeón “regular” de peso súper mediano de la AMB, David Morrell Jr. (6-0, 5 KOs), tiene los ojos puestos en el evento principal de este sábado por la noche entre David Benavidez y David Lemieux. “Estoy viendo Benavidez vs. Lemieux cuidadosamente este fin de semana en Showtime”, dijo Morrell. “Quiero al ganador, y no estoy siendo tímido al respecto. Siento que soy el mejor peleador de la división, y está claro que nadie quiere pelear conmigo. Entonces, tengo que llamar a la gente porque me evitan mucho”. Morrell, quien ha estado fuera del ring desde que destruyó al veterano Alantez Fox en diciembre pasado, ha puesto un objetivo en la espalda de David Benavidez. “Vi que Benavidez mencionó mi nombre con Jermall Charlo y Caleb Plant, bueno, estoy aquí para hacerle saber que no le tengo miedo como estos muchachos, estoy listo para pelear con él en cualquier momento y en cualquier lugar”, continuó. Morrell, quien reside y representa a las Ciudades Gemelas de Minneapolis, Minnesota. “Si Benavidez se atreve a subirse al ring conmigo, será como cuando Crawford destrozó a su hermano José. Habrá otro Benavidez en la cubierta y su nombre será David, no José. Estoy poniendo un objetivo en la espalda de Benavidez, mi objetivo es eliminarlo”. Morrell se ha acelerado desde que se convirtió en profesional y, a pesar de solo tener seis peleas, ya ha ganado un título mundial. “Vine a Estados Unidos a desafiar a los mejores peleadores del mundo como lo hice internacionalmente en los amateurs para mis compatriotas de Cuba”, concluyó Morrell. “Cuando Benavidez y yo entremos al ring, será un enfrentamiento monumental, una pelea que todos clamarán por ver. Voy a noquearlo y establecerme como la próxima superestrella del boxeo”. Benavidez-Lemieux listos para el sábado por titulo WBC en Arizona Boxeadores cubanos listos para debutar en México Like this: Like Loading...

