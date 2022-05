Boxeadores cubanos listos para debutar en México Un grupo de boxeadores cubanos de élite se preparan para debutar como profesionales ante boxeadores mexicanos este viernes en el Palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, México. Esa noche veremos en el ruedo a las estrellas amateur Lázaro Álvarez, medallista olímpico en Río 2016 y Tokio 2020, Roniel Iglesias, medallista en Beijing 2008 y Tokio 2020, Feliciano Hernández campeón amateur 2021, Arlen López, medallista Río 2016 y Tokio 2020; y Julio César La Cruz medallista en Río 2016 y Tokio 2020. Estos serán los primeros boxeadores aficionados cubanos en pelear profesionalmente luego de que la Federación Cubana de Boxeo diera luz verde en abril para su participación en el boxeo remunerado. Los siguientes son los combates que se llevarán a cabo:

Superpluma- Osvel Caballero (Cuba) vs. Joshman Reyes (México)

Superligero- Lázaro Álvarez (Cuba) vs. Francisco Mercado (México)

Superwélter- Roniel Iglesias (Cuba) vs. Brandon Perez (México)

Supermediano- Yoenlis Hernández (Cuba) vs. Gabriel López (México)

Semipesado- Arlen López (Cuba) vs. Fernando Galvan (México)

Peso crucero- Julio César la Cruz (Cuba) vs. Deivis Casseres (Colombia) ). Morrell: Voy a noquear a Benavidez en seco Conferencia de prensa final Meng-Pascal en Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.