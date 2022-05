Conferencia de prensa final Meng-Pascal en Florida Los pesos semipesados ​​Fanlong Meng y Jean Pascal se presentaron en la conferencia de prensa final para su choque el viernes por la noche en el ProBox Events Center en Plant City, Florida. La acción se puede ver a través de la aplicación ProBox. La tarjeta también contará con los cuartos de final del torneo ProBox “Last Chance” con ocho boxeadores en la división de 140 libras. Todos fueron boxeadores alguna vez prometedores que han tropezado en combates recientes. El ganador del torneo tendrá la última oportunidad de revitalizar su carrera. Los Combates: Zhiming Wang (11-3, 3 KOs) vs. Francisco Armenta (12-1, 4 KOs)

Kendo Castañeda (17-5, 8 KOs) vs. Sonny Frederickson (21-5, 14 KOs)

Michael Dutchover ( 15-2, 10 KOs) vs. Clarence Booth (21-4, 13 KOs)

Antonio "Toño" Moran (26-5-1, 19 KOs) vs. Jeffrey Torres (10-1, 6 KOs) Boxeadores cubanos listos para debutar en México Munguia enfrentara a ¨Kilrain¨ Kelly el 11 de Junio por DAZN

