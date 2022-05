Benavidez vence a Lemieux y es nuevo campeón WBC En un choque entre ex campeones mundiales, David Benavidez (26-0, 23 KOs) detuvo espectacularmente a David Lemieux (43-5, 36 KOs) en la tercera ronda para reclamar el título supermediano interino del CMB el sábado por la noche en el Gila River Arena en Glendale, Arizona. Benavidez casi saca a Lemieux de allí en el primer asalto, pero la campana salvó a Lemieux. Benavidez derribó a Lemieux en la segunda ronda. Lemieux se levantó y se defendió con valentía aunque Benavidez siguió castigándolo. La pelea finalmente fue detenida por la esquina de Lemieux después de que recibió más golpes en la tercera ronda. El tiempo era 1:31. Cuando se mencionaron los nombres de Canelo, Charlo, Morrell y Plant como posibles oponentes, Benavidez dijo: “Estoy esperando que firmen el contrato. Esas perras saben lo que pasa. Estoy aquí esperándolos. No tengo miedo de nadie. Soy el más joven, tres veces campeón en la división de 168 libras. ¡Me pondré en contra de cualquiera y te garantizo que noquearé a todos!”. Resultados desde Nicaragua Like this: Like Loading...

