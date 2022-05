Convención de la FIB comienza en Long Beach La Federación Internacional de Boxeo finalmente organizará su 37° Convención Anual, programada para comenzar esta semana el martes 24 de mayo y concluir el sábado 28 de mayo en The Westin Long Beach Hotel en Long Beach, California. La convención, que se realiza anualmente, se pospuso dos veces debido a la pandemia de COVID 19. “Estamos entusiasmados con la semana que viene y una vez más reunirnos con nuestros miembros y colegas en la comunidad del boxeo. Han pasado tres años desde nuestra última convención que tuvo lugar en Macao, China, y estamos entusiasmados de que esta convención se lleve a cabo en los Estados Unidos y nos haya traído a la costa oeste”, comentó el presidente de la FIB, Daryl Peoples. Y agregó: “California tiene una larga y rica historia en el boxeo y una sólida comunidad boxística, lo que convierte a Long Beach en un gran destino para nosotros”. Durante la convención, la FIB organiza varios eventos y seminarios. Uno de los más populares es el cóctel Meet the Champions que se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo. El evento celebra a los actuales ex campeones y campeones de la FIB, y este año también incluirá a varios campeones de California. La FIB también presenta premios anuales en cada convención y anuncia con orgullo que los ganadores de los premios de 2021 se presentarán en el Banquete de premios que cierra las festividades de la convención de la organización el viernes 27 de mayo de 2022. Premio Jersey Joe Walcott

Jersey Joe Walcott, el mayor honor de la organización, será para George Kambosos, Jr. Actualmente preparándose para defender sus títulos en su tierra natal, Australia, la notable actuación de Kambosos contra Teofimo López le ha valido esta distinción. Su gran determinación para llevar a cabo esta pelea, manteniendo el rumbo a pesar de los obstáculos y desafíos que surgieron antes del partido, mientras muestra un verdadero espíritu deportivo es la marca de un campeón notable. Peleadora del Año

Yokasta Valle de Costa Rica recibió el premio a la Peleadora Femenina del Año de la FIB. La actual campeona femenina de peso minimosca de la FIB ha mantenido su título desde que lo ganó en 2019. Valle ha defendido su título cuatro veces. Tres de esas defensas tuvieron lugar en 2021, una verdadera hazaña dadas las circunstancias actuales. Ella ganó cada vez de manera notable. Peleas del Año

FIB– Teofimo Lopez vs. George Kambosos

Femenino – Maiva Hamadouche vs. Mikaela Mayer (sp)

Intercontinental – Brock Jarvis vs. Alejandro Frias

USBA – Ivan Golub vs. Eric Walker

International – Jacob Ng vs. Hunter Ioane

Pan Pacific – Aran Dipaen contra Sukpraserd Ponpitak Promotores más activos

IBF World – TGB & Matchroom

IBF World Female – Matchroom

Intercontinental – Agon Sports

USBA – DiBella Entertainment

Europe – Dennis Hobson

International – Queensberry Promotions

Australasian – D+L Events

Pan Pacific – Jimmy’s Boxing

Continental Africa – Golden Gloves

Continental Africa – Golden Gloves "Nos sentimos honrados de celebrar los logros y las notables carreras de nuestros campeones y los boxeadores que participaron en las peleas por el título de la FIB. Estas distinciones son bien merecidas ya que todos estos boxeadores han trabajado arduamente para lograr estos logros, especialmente durante estos tiempos difíciles. Esperamos celebrarlos", señaló Daryl Peoples. Benavidez vence a Lemieux y es nuevo campeón WBC

