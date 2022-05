Anuncian los Tickets para Bomba González vs. Baby Boy Barriga Los boletos para la batalla de 12 asaltos entre el campeón mundial de peso mosca junior de la OMB, Jonathan “La Bomba” González (25-3-1, 14 KOs) y el contendiente filipino Mark Anthony “Baby Boy” Barriga (11-1, 2 KOs) ya están disponibles. rebaja. El evento, que es promovido por ProBox Promotions en asociación con All Star Boxing, Inc. de Tuto Zabala Jr., se llevará a cabo el viernes 24 de junio en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, y se transmitirá a nivel mundial por ProBox TV. . Los boletos para González vs. Barriga tienen un precio de $50 y $100 y están disponibles para su compra en www.ticketmaster.com o ohpark.com La información de la cartelera del evento se anunciará en breve. Nonito Donaire llega a Japón Convención de la FIB comienza en Long Beach Like this: Like Loading...

