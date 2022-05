Nonito Donaire llega a Japón Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El campeón de peso gallo del WBC, Nonito Donaire (42-6, 28 KOs), campeón de Filipinas en cinco divisiones, llegó el domingo a Tokio, Japón. El 6 de junio, "Filipino Flash" se enfrentará a "Monster" Naoya Inoue, titular de la AMB/FIB, con tres cinturones en juego en una revancha desde su primer encuentro en noviembre de 2019. Nonito dijo: "Si Naoya piensa que Donaire es igual que en nuestro primer encuentro, está mal. Soy bastante diferente ya que ahora puedo golpearlo desde cualquier ángulo en cualquier posición. Mis habilidades y motivación han mejorado mucho. Verás." Ya veremos. Davis-Romero estelarizan el próximo fin de semana Anuncian los Tickets para Bomba González vs. Baby Boy Barriga

