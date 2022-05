Davis-Romero estelarizan el próximo fin de semana Es la calma antes de la tormenta antes de que se desate el infierno la próxima semana, pero todavía tenemos una gran tarjeta este fin de semana del Día de los Caídos. Es el tan esperado choque de rencores entre el campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, y el invicto contendiente número 1 y retador obligatorio, Rolando “Rolly” Romero, el sábado desde el Barclays Center en Brooklyn. La transmisión es un pay-per-view de $74.99 que también presenta a Erislandy “The American Dream” Lara defendiendo su título de peso mediano de la AMB contra Gary “Spike” O’Sullivan en el evento coestelar. Además, Jesús “Mono” Ramos verá acción contra Luke Santamaría en un enfrentamiento de 10 asaltos en peso súper welter, Eduardo Ramírez peleará contra Luis Meléndez en el primer combate televisivo de 10 asaltos en peso súper pluma. Ergashev regresa el jueves en Detroit Nonito Donaire llega a Japón Like this: Like Loading...

