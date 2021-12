Resultados desde Nicaragua WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) en asociación con Pinolero Boxing tuvieron un evento el sábado por la noche en el Gimnasio Nicarao en Managua, Nicaragua. El evento principal de ocho rondas vio al invicto Winston Guerrero (16-0, 11 KOs), clasificado mundialmente, derroto al veterano Willmer Blas (9-18-6, 2 KOs) por decisión unánime. Los puntajes oficiales fueron 80-72 dos veces y 77-75 todos a favor de Guerrero. Fue una actuación sólida de Guerrero, quien estuvo en control durante todo el combate. Ambos se habían enfrentado en 2019, donde Guerrero también ganó por decisión unánime. Guerrero ocupa actualmente el puesto # 11 por la AMB en peso súper mosca. Completando la cartelera: Eusebio Osejo (32-26-3, 8 KOs) SD Robin Zamora (16-10-8KOs)

6 rds pesos ligeros Greyvin Mendoza (4-0-0-4KOs) DQ 3 Alain Aguilar (8-10-2-1KO)

6 rds superligeros Bryan Jimenez (8-0, 6KOs) TKO 2 Miguel Correa (9-25, 4 KOs)

6 rds pesos ligeros Juan Martinez (3-0-0-1KO) TKO 2 William Cerrato (1-9-1, KO)

115lbs 4rds supermosca Narciso Rodríguez (4-1-0-2KOS) TKO 3 Ricky Castillo (2-1-0-1KO)

4 rds superplumas Julio Cabrera (3-1-0-0KOs) UD Edwin Vallejo (1-3-0-0KOs)

112lbs 4rds mosca

