Parker vuelve a derrotar a Chisora En una guerra, WBO # 2, WBC # 4, IBF # 4, WBA # 13 peso pesado Joseph Parker (30-2, 21 KOs) ganó con una decisión unánime en doce asaltos sobre WBC # 12 Derek Chisora ​​(32-12, 23 KOs) el sábado por la noche en el AO Arena de Manchester, Inglaterra. El ex campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker, conectó algunos golpes fuertes en los rounds dos y tres. Parker derribó a Chisora ​​en el cuarto round, pero Chisora ​​sobrevivió y probablemente ganó la quinta ronda. Parker derribó a Chisora ​​nuevamente en las rondas siete y ocho, pero Chisora ​​de alguna manera terminó la pelea. Parker ganó una decisión dividida sobre Chisora ​​en mayo. Esta vez no hubo duda. Las puntuaciones fueron 115-110, 115-111, 114-112. Resultados desde el Foro Centenario en Ciudad de México

