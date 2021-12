Resultados desde el Foro Centenario en Ciudad de México El peso welter Alejandro “El Tocino” Meneses (15-5, 8 KOs) derrotó a José Luis “El Puma” Rodríguez (15-3, 8 KOs) por nocaut a los 2:57 en el cuarto asalto, para convertirse en el campeón de la AMB FECARBOX el viernes en la noche en el Foro Centenario de la Ciudad de México. En los primeros asaltos, Rodríguez intentó pelear desde larga distancia, con golpes directos en la cara de su oponente pero no lastimó a Meneses. Ambos luchadores mostraron estilos de pelea arriesgados para lanzar golpes, con un cabezazo que le costó un punto a Rodríguez luego de golpear el costado izquierdo de Meneses. En el cuarto asalto, Meneses logró encontrar un hueco en la guardia de Rodríguez, enviándolo a la lona, ​​sin posibilidad de levantarse, lo que resultó en la culminación de la pelea y una victoria para Meneses. Además, el peso súper gallo Jesús Manuel “Estrellita” Ruiz (42-9, 30 KOs) se fue a casa con una victoria por nocaut técnico al comienzo del séptimo asalto contra Belmar Preciado (21-5, 14 KOs) y el peso súper welter Diego “Maravilla” Carmona (11 -1, 9 KOs) derrotó a Luis “Huracán” Ramos Toala (7-19, 5 KOs) por nocaut a 1:42 del primer asalto. Beterbiev KOs Browne en Montreal y retiene títulos WBC y FIB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.