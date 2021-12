Beterbiev KOs Browne en Montreal y retiene títulos WBC y FIB El campeón mundial de peso semipesado del WBC y la FIB Artur Beterbiev (17-0, 17 KOs) continuó su reinado de terror de manera sangrienta contra “Sir” Marcus Browne (24-2, 16 KOs) el viernes por la noche en el Bell Centre en Montreal, Quebec , Canadá. El zurdo Browne tuvo un buen comienzo haciendo el palo y se movió contra el acechador Beterbiev. Beterbiev y Browne fueron cortados en un choque de cabeza en el cuarto asalto. Beterrbiev estuvo cubierto de sangre durante el resto de la pelea debido a un feo corte en la frente. La sangre fue una llamada de atención para Beterbiev, quien golpeó a Browne al final de la quinta ronda y conectó más tiros buenos en la sexta ronda. Beterbiev derribó a Browne en la séptima ronda y derribó a Browne para la cuenta en la novena ronda con un tiro al hígado. El tiempo era: 46. “Ganamos esta pelea”, dijo Beterbiev después. “Esta es otra experiencia en mi carrera. Esto es boxeo. Nunca se sabe lo que pasa en el boxeo. Estoy feliz de conseguir la victoria. Tengo dos títulos mundiales. Estoy abierto a luchar contra los otros campeones de mi división. “Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de darles a los grandes fanáticos de Montreal una pelea por el campeonato memorable”. Resultados desde el Foro Centenario en Ciudad de México Resultados de la cartelera de Beterbiev-Browne

