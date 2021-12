Resultados de la cartelera de Beterbiev-Browne El ex oponente de GGG Steve “Mister” Rolls (21-1, 12 KOs) venció con un KO en el noveno asalto sobre el oficial de Filadelfia Christopher Brooker (16-9, 6 KOs) en un choque de peso súper mediano. Rolls dominó las primeras ocho rondas, luego golpeó a Brooker en la lona para terminarlo. El tiempo era 1:32. Yan “Wild Thing” Pellerin, de 41 años, de peso crucero (13-1, 5 KOs) superó en puntos a Francisco Rivas (15-3, 5 KOs) en diez asaltos profesionales. Las puntuaciones fueron 100-90 3x. Pellerin reclamó el título vacante de peso crucero de la NABO. Los puños del invicto superligero Movladdin Biyarslanov (9-0, 7 KOs) fueron kriptonita para Alan “Superman” Ayala (9-3, 5 KOs). Ayala cayó dos veces en un reventón en el primer asalto. El tiempo era 2:40. El peso súper welter Batyrzhan Jukembayev (19-1, 15 KOs) anotó un paro de 68 segundos sobre Juan José “Piquet” Martínez (28-11, 10 KOs). A Jukembayev se le atribuyó una caída en el primer asalto, luego recibió una detención del árbitro. Martínez llegó con la friolera de 14 libras por encima del peso del contrato. El invicto peso pesado Brandon Moore (11-0, 7 KOs) aplastó a Abraham Pascual (14-9, 12 KOs) en la primera ronda. El invicto superligero Mazlum Akdeniz (15-0, 7 KOs) detuvo a Arturo Bustamante (9-5, 5 KOs) en la cuarta ronda. Boxeo de regreso en Nicaragua este sabado

