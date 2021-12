Boxeo de regreso en Nicaragua este sabado WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) en asociación con Pinolero Boxing tendrán un evento este sábado por la noche. El sitio será el Gimnasio Nicarao en Managua, Nicaragua. La tarjeta comienza a las 7 pm hora local. El evento principal de ocho asaltos contará con el invicto clasificado mundial Winston Guerrero (15-0, 11 KOs) contra el veterano compatriota Wilmer Blas (9-17-6, 2 KOs). La pareja se defendió en 2019, donde Guerrero ganó por decisión unánime. Blas anotó sorpresas consecutivas a principios de este año y Guerrero se encuentra actualmente en el puesto número 11 de la AMB en peso súper mosca. Completando la cartelera: Robin Zamora (19-9-8KOs) vs Luis Arcon (11-0-1-11KOs)

135lbs 8rds Greyvin Mendoza (4-0-0-4KOs) vs Martín Díaz (17-11-2-7KOs)

135lbs 6rds Bryan Jimenez (7-0, 5KOs) Felix Moncada (9-13-1-1KO)

135 lbs 6rds Israel Lopez (9-1, 7KOs) Alain Aguilar (8-9-2-1KO)

145 lbs 6rds Juan Martinez (3-0-0-0KO) William Cerrato (1-8-1, KO)

115lbs 4rds Ricky Castillo (2-0-0-1KO) vs Narciso Rodríguez (3-1-0-1KO)

127lbs 4rds Julio Cabrera (2-1-0-0KOs) vs Edwin Vallejo (1-2-0-0KOs)

