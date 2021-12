WBC acepta Canelo-Makabu y ordena Benavidez-Lemieux por el interino de las 168 libras Por. Gabriel F. Cordero El Consejo Mundial de Boxeo le otorga a la estrella del boxeo y campeón mundial de peso supermedio del WBC, Saúl Canelo Álvarez, un permiso especial para enfrentar en el 2022 al campeón crucero del WBC , Ilunga Makabu. El WBC ha informado que la Junta de Gobernadores ha aprobado un campeonato interino que debera ser disputado por los clasificados # 1 David Benavidez y # 2 David Lemieux. Por ahora no se sabe mucho sobre el encuentro de campeonato entre Benavidez y Lemieux pero todo indica que no va ser mas alla del primer semestre del 2022. Millones de fanaticos ven favorito a Canelo Alvarez para ganar un quinto campeonato mundial en diferentes divisiones ante Ilunga Junior Makabu y se mantiene la expectativa para mayo o septiembre siguiente año. Conferencia de prensa final de Zurdo Ramirez-Yunieski

