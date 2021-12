Conferencia de prensa final de Zurdo Ramirez-Yunieski El ex campeón mundial y contendiente de peso semipesado Gilberto “Zurdo” Ramírez (42-0, 28 KOs) y su oponente Yunieski “The Monster” González (21-3, 17 KOs) ofrecieron su última conferencia de prensa hoy antes de su choque de 12 asaltos. el sábado en vivo por DAZN. Los luchadores están programados para luchar por la eliminatoria del título de peso semipesado de la AMB en AT&T Center en San Antonio, TX. Zurdo Ramírez: “González es un buen desafío para mí. Esta es una pelea eliminatoria. He trabajado muy duro para llegar al título mundial y estoy listo para pasar por Yunieski González para llegar allí. Quiero que la gente me conozca, disfruto y quiero estar con la gente. Antes era un poco inseguro, pero ya no “. Yunieski González: “Me sorprendió que Zurdo quisiera pelear conmigo. Estoy feliz y agradecido por la oportunidad ya que conozco a Zurdo Ramírez, y lo que me puede ofrecer una pelea con él ”. WBC acepta Canelo-Makabu y ordena Benavidez-Lemieux por el interino de las 168 libras Conferencia de prensa final de Paul-Woodley 2

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.