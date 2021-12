Conferencia de prensa final de Paul-Woodley 2 El invicto YouTuber Jake “The Problem Child” Paul y el ex campeón mundial de MMA Tyron “The Chosen One” Woodley vieron su revancha durante la conferencia de prensa final el jueves antes de enfrentarse en el evento principal de Showtime PPV este sábado desde Amalie Arena en Tampa. Jake Paul: “Esto no es un problema para mí. Voy a conseguir una gran bolsa para vencer al tipo al que ya vencí. Va a ser un atraco a un banco. Agregamos el bono por nocaut de $ 500,000 a su contrato para esta pelea, pero no necesito nada más, ya lo tengo todo. Mi carrera se ha convertido en callar a la gente. Esta es otra versión de eso. Estamos aquí para subir la apuesta “. Tyron Woodley: “Cada vez que lo golpeaba, corría. Cuando me golpearon, volví directamente a su cara. El 29 de agosto fue un regalo de Navidad. El 18 de diciembre será una mala noche para Jake Paul. Solo necesito salir y hacerlo. Esta es la novena ronda para mí … Vengo a aplastarlo “. La conferencia de prensa también contó con la campeona femenina de P4P Amanda “The Real Deal” Serrano y la ex campeona de peso ligero Miriam Gutiérrez, quienes se enfrentarán en el evento co-estelar, los contendientes invictos de las 140 libras Liam Paro y Yomar Alamo, quienes se enfrentarán en la apertura de la transmisión, y una atracción especial con la ex estrella de la NBA Deron Williams y la ex estrella de la NFL Frank Gore, quienes se enfrentan en una pelea de cuatro asaltos de peso pesado de boxeo profesional. Amanda Serrano: “Ya tengo algunos paros en peso ligero. Mi poder es real y lo llevo a donde quiera que vaya, sin importar la división. Gutiérrez tiene un peso natural de 135 libras, así que estoy listo para probar mi poder una vez más ”. Miriam Gutiérrez: “Cada peleador es diferente. Yo soy de una manera; Amanda Serrano es de otra manera. Katie Taylor es diferente a los dos. Me he preparado para luchar contra los mejores ”. Liam Paro: “He tenido un campamento perfecto. El sábado por la noche, habrá un desajuste absoluto garantizado. Voy a explotar en la escena internacional a lo grande. Soy de clase mundial. Vengo por toda la división de las 140 libras. Después del sábado por la noche, les avisaré a todos. Lo haré de una manera devastadora “. Yomar Alamo: “Puede decir lo que quiera, pero tiene que respetar el hecho de que he eliminado a luchadores invictos antes. Tiene que saber que esto no será fácil. Vengo por él … Lo único que puedo prometer es que saldré con la victoria ”. Conferencia de prensa final de Zurdo Ramirez-Yunieski Babic: Vamos por el título de peso bridge

