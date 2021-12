Babic: Vamos por el título de peso bridge Alen Babic (9-0, 9 KOs) acaba de descubrir que su oponente será David Spilmont esta semana. Por lo general, con un peso en el rango de 210-215, “The Savage” apunta a la nueva división de peso puente. “Hace dos semanas, [Eddie Hearn] se deslizó en mis DM y me preguntó si quería pelear, dije ‘sí, vamos’. La gente tiene victorias de rutina, yo tengo nocauts de rutina, creo que el sábado será otro nocaut de rutina. Voy a operar como John Wick. “Me gusta esto, me gusta esta vida. Lo doy todo al boxeo y durante los próximos cinco a seis años solo quiero boxear, no quiero hacer nada más. Tengo un equipo brillante. Vamos por el título de peso puente. Me gusta mucho y vamos, voy a dar toda mi vida y estoy seguro de que lo conseguiremos “. Conferencia de prensa final de Paul-Woodley 2 Round 12 con Mauricio Sulaimán: Reconocimiento a la grandeza del boxeo

