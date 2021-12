Resultados del Undercard de Morrel-Fox en Minneapolis El invicto peso ligero José Valenzuela (11-0, 7 KOs) anotó un impresionante nocaut técnico en el tercer asalto sobre Austin Dulay (14-3, 10 KOs) en el co-estelar de Morrell-Fox el sábado por la noche en The Armory en Minneapolis, Minnesota. Valenzuela derribó a Dulay tres veces en la primera ronda y una vez en la segunda. Dulay, de mandíbula de hierro, sobrevivió a una brutal paliza en la tercera ronda sin caer. La pelea fue detenida por el árbitro al comienzo de la cuarta ronda para disgusto de Dulay. El invicto contendiente superligero # 1 de la AMB Alberto Puello (20-0, 10 KOs) dominó al héroe local VeShawn Owens (13-3, 12 KOs) durante diez asaltos. Las puntuaciones fueron 98-92, 100-90, 99-91. El velocista superligero invicto Richardson Hitchins (13-0, 5 KOs) superó a Malik Hawkins (18-2, 11 KOs) en diez asaltos en un combate de un solo lado. Las puntuaciones fueron 97-93, 100-90, 96-94. En un choque entre pesos semipesados ​​invictos, Suray Mahmutovic (3-0-1, 3 KOs) sobrevivió a una caída en el tercer asalto para empatar con Pachino Hill (6-0-1, 5 KOs). Los puntajes fueron 39-38 Mahmutovic, 38-38, 38-38. El invicto dominicano superpluma 2016 Héctor Luis García (13-0, 10 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Isaac Avelar (16-3, 10 KOs). Avelar derribó a García en la primera ronda, pero después de eso fue todo el dominio de la pelea para García. Las puntuaciones fueron 78-73 3x. Zurdo Ramírez, Marlen Esparza y Seniesa Estrada vencen en Texas Resultados desde Nicaragua

