Zurdo Ramírez, Marlen Esparza y Seniesa Estrada vencen en Texas En una eliminatoria de peso semipesado de la AMB, el invicto Gilberto “Zurdo” Ramírez (43-0, 29 KOs) venció por nocaut técnico en el décimo asalto sobre Yunieski “The Monster” González (21-4, 17 KOs) el sábado por la noche en el AT&T Center en San Antonio, Texas. Gran acción mano a mano entre Zurdo y González durante los primeros cuatro rounds. González recibió muchos golpes de color, pero siguió llegando. Zurdo comenzó a retroceder y a boxear desde el exterior durante algunos rounds, pero luego volvió a subir la temperatura en el decimo round y consiguió la detención del árbitro. El tiempo era 1:23. “Es un gran boxeador. Sabía que iba a ser duro porque no mostraba miedo en sus ojos ”, dijo Ramírez. “No tenía nada que perder y yo sabía que iba a venir con todo lo que tenía. Gracias Yunieski por tomar la pelea. Traté de aterrizar golpes al cuerpo y él estaba preparado. Entonces, tuve que cambiar mis ataques y concentrarme en golpearlo arriba para poder obtener la victoria. Mi mano está un poco herida, pero ese es el precio que pagas para ganar. Estoy listo para el próximo desafío, quiero Bivol. Ya no puede correr, yo vengo por él “. La tres veces campeona mundial femenina y actual campeona de peso mínimo de la AMB, Seniesa “Super Bad” Estrada (22-0, 9 KOs) anotó un KO de un golpe en el cuarto asalto sobre la previamente invicta Maria “La Imparable” Santizo (9-1, 5 KOs). ). Estrada derribó a Santizo dos veces en la tercera ronda y la terminó con un gran gancho de izquierda en la cuarta ronda. WBO # 4, WBA # 10 superpluma Lamont Roach, Jr. (22-1-1, 9 KOs) gano una decisión unánime en diez asaltos sobre el Nicaragüense ex campeón mundial y actualmente WBA # 6 clasificado Rene “Gemelo” Alvarado (32-11, 21 KOs) para ganar el título vacante de la NABA. 100-90, 98-92, 98-92. La campeona de peso mosca del CMB, Marlen Esparza, pasó a 11-1, 1 KO con una decisión unánime en diez asaltos sobre la ex campeona de la AMB Anabel “Avispa” Ortiz (31-5, 4 KOs). Las puntuaciones fueron 100-88, 95-94, 99-90. Esparza acreditó dos caídas dudosas. En un choque de pesos pluma invictos, Víctor Morales (15-0-1, 8 KOs) y Rudy García (12-0-1, 2 KOs) lucharon por un empate a diez asaltos. Las puntuaciones fueron 96-94 Morales, 97-93 García, 95-95. El robusto peso welter Rusian Madiyev (14-2, 5 KOs) golpeó a Luis Hernández (21-2, 19 KOs) durante diez asaltos. Las puntuaciones fueron 99-91, 99-91, 98-92. El campeón de peso welter de la NABF Raúl Curiel (11-0, 9 KOs) anotó un KO en el séptimo asalto sobre el héroe local Kendo Castañeda (17-5, 8 KOs). Curiel derribó a Castañeda en la tercera ronda y lo terminó con un golpe al cuerpo en la séptima ronda. El tiempo era 1:20. Cinco derrotas seguidas para Kendo. El invicto peso gallo John “Scrappy” Ramírez (8-0, 7 KOs) detuvo al último sub Miguel Rebullosa (4-13, 5 KOs) en la segunda ronda. Tres caídas para Scrappy. El tiempo era 2:21. El peso ligero Nick Sullivan (5-0, 1 KO) superó por puntos a Erick Benitez (2-2, 1 KO) en cuatro 39-37 3x. Morrell retiene el título supermediano de la AMB Resultados del Undercard de Morrel-Fox en Minneapolis

