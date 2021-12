Morrell retiene el título supermediano de la AMB El invicto campeón regular de peso súper mediano de la AMB, David Morrell Jr. (6-0, 5 KOs) anotó un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Alantez Fox (28-3-1, 13 KOs) el sábado por la noche en The Armory en Minneapolis, Minnesota. Morrell derribó a Fox en la cuarta ronda y la esquina de Fox tiró la toalla durante el bombardeo de seguimiento de Morrell. El tiempo fue a los 2:06. “Solo estaba escuchando a mi equipo y siguiendo sus instrucciones”, dijo Morrell. “Estábamos trabajando ahí, como lo hacemos en el gimnasio. Me dijeron que soltara las manos, así que lo hice. Fox no tenía el poder de alejarme de él. Entonces supe que tenía que aprovecharlo. Me sentí cómodo allí y eso me facilitó las cosas. “Respeto a todos en la división de peso súper mediano, pero quiero pelear contra todos ellos. Tengo este cinturón en este momento y estoy abierto a pelear contra cualquiera de ellos. Solo tienen que dar un paso al frente “. Paul noquea a Woodley en Florida Zurdo Ramírez, Marlen Esparza y Seniesa Estrada vencen en Texas

