Paul noquea a Woodley en Florida El invicto peso crucero de YouTube Jake Paul (5-0, 4 KOs) anotó un espectacular KO en el sexto asalto sobre el ex campeón de UFC Tyron Woodley (0-2) en una revancha el sábado por la noche en el Amalie Arena en Tampa, Florida. Principalmente una pelea fea con mucho agarre. Paul sufrió un corte por un choque de cabezas en la tercera ronda. Ninguno de los peleadores conectó un gran golpe durante toda la pelea hasta que Paul conectó con una mano derecha monstruosa que envió a Woodley a estrellarse contra la lona primero y fuera de combate. El tiempo era 2:12. “Este tiene que ser el mejor momento de mi vida”, dijo Paul. “Mira lo que acabo de hacer. Mira el año que acabo de tener. Sin precedentes. Uno de los boxeadores más valiosos de este deporte. Cuatro peleas. Cuatro pagos por visión masivos en 13 meses. He noqueado a todas las personas con las que he peleado. Cada persona con la que he luchado “. La mejor libra por libra femenina y actual campeona unificada de peso pluma, Amanda Serrano (42-1-1, 30 KOs) regresó a la división de peso ligero y castigó a Miriam Gutiérrez (13-2, 5 KOs) por diez asaltos de un solo lado. Las puntuaciones fueron 99-90, 99-91, 100-90. En un choque entre superligeros invictos, OMB # 3, IBF # 3 Liam Paro (22-0, 13 KOs) gano una decisión dividida en diez asaltos sobre WBO # 8 Yomar Alamo (20-1-1, 12 KOs). Alamo derribó a Paro en la primera ronda, pero fue Paro prevaleciendo 96-93, 95-94 en dos tarjetas, con Alamo arriba 95-94 en la tercera tarjeta. En una pelea de exhibición, la ex estrella de la NBA Deron Williams venció a la ex estrella de la NFL Frank Gore por decisión dividida en cuatro asaltos. Williams anotó una caída en la tercera ronda. Las puntuaciones fueron 38-37, 40-35 Williams, 38-37 Gore. Chávez Jr. vence a Zagarra en Culiacán, Sinaloa Morrell retiene el título supermediano de la AMB

