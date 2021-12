Chávez Jr. vence a Zagarra en Culiacán, Sinaloa El peso semipesado de “Son of the Legend” Julio Cesar Chavez Jr. (53-6-1, 34 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre David Zegarra (34-7, 21 KOs) el sábado por la noche en el Palenque de la Feria Ganadera en Culiacán, Sinaloa, México. Después de su derrota ante la leyenda de UFC Anderson Silva, Junior conectó los golpes más duros contra un Zegarra más pequeño, quien ha perdido sus últimos tres combates y compitiendo en divisiones inferiores. No se anunciaron puntuaciones. Paul noquea a Woodley en Florida

Top Boxing News

